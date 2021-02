L'incendio del compattatore è avvenuto in località Cerasola, tra Cascia e Poggio Primocaso

Un camion dei rifiuti ha preso fuoco nel pomeriggio di lunedì in Valnerina. In particolare l’incendio del compattatore è avvenuto in località Cerasola, tra Cascia e Poggio Primocaso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia e di Spoleto. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio ma il camion dei rifiuti è andato distrutto.