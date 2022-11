Camion carico di tacchini si ribalta, strage di animali | Traffico in tilt per 4 ore - Tuttoggi

Il mezzo pesante, proveniente proprio dal Tifernate, si sarebbe ribaltato con l’intera motrice (il bilico dietro è rimasto in piedi) dopo aver svoltato in direzione Sansepolcro, addirittura in salita ma in presenza di una curva davvero difficile da imboccare per un autotreno così grande.

Fortunatamente il conducente avrebbe riportato solo lievi ferite mentre molti dei tacchini trasportati, almeno 15, sono morti nel violento impatto con l’asfalto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e personale Anas, rispettivamente per togliere il camion dalla strada e bonificare quest’ultima dall’abbondante quantità di gasolio sversata dal mezzo. Il traffico ovviamente ha subito notevoli disagi in direzione Sansepolcro, con la lunga coda di auto deviata proprio sulla 221. La Senese Aretina è stata chiusa in entrambe le direzioni fino alle 13.