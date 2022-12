Camion carico di ferro si ribalta, conducente rimane in piedi all'interno della cabina - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto nel piazzale di una ditta di recupero e smaltimento materiali ferrosi, a Ponte d'Assi (Gubbio) | L'uomo è stato portato in ospedale ma avrebbe riportato solo lievi ferite

Un camion con rimorchio ribaltabile, carico di ferro, si è rovesciato, questa mattina (mercoledì 7 dicembre), nel piazzale di una ditta di recupero e smaltimento materiali ferrosi a Ponte d’Assi (Gubbio).

L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 e, probabilmente (le cause sono ancora in corso di accertamento) durante una manovra di scarico. Il camion si è ribaltato su un fianco mentre il conducente si è ritrovato addirittura in piedi all’interno della cabina, fortunatamente ferito in maniera lieve.