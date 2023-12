Cambio di guardia alla Polizia Locale di Foligno: Simonetta Daidone prende il comando - Tuttoggi.info

L'ex comandante della Polizia Stradale di Foligno assume il nuovo ruolo in città. Zuccarini: "un valore di professionalità e esperienza"

La Dott.ssa Simonetta Daidone, con un’esperienza di quindici anni nella Polizia di Stato, è stata nominata comandante della Polizia Locale di Foligno. La sua precedente posizione come comandante della Polizia Stradale di Foligno ha giocato un ruolo fondamentale nella sua selezione.

Percorso professionale, formazione e riconoscimenti

Daidone ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 2003. Vanta due lauree, una in Giurisprudenza e l’altra in Scienze Strategiche, oltre ad essere stata riconosciuta per il suo coraggio e professionalità attraverso vari riconoscimenti, come dimostra la medaglia di bronzo al merito civile ricevuta nel 2007 ricevuta per aver estratto una donna anziana dall’abitacolo della propria vettura, in procinto di prendere fuoco a seguito di grave incidente stradale.

Durante il suo incarico al Distaccamento della Polizia Stradale di Foligno, Daidone ha gestito un’ampia gamma di attività, tra cui la rilevazione di incidenti e la contestazione di violazioni del codice della strada.

La nomina del Sindaco Zuccarini

Con un decreto, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha attribuito l’incarico di dirigente dell’area polizia municipale e comandante del corpo con entrata in servizio dal 28 dicembre.

“Formulo i più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro, anche a nome dell’intera Amministrazione Comunale – ha sottolineato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini – alla nuova comandante della Polizia Locale con la certezza che saprà apportare un valore aggiunto di assoluta professionalità e grande esperienza. Il corpo della Polizia Municipale di Foligno vanta una gloriosa tradizione e merita un futuro altrettanto importante, sicuramente l’impegno di questa amministrazione è e resterà massimo”.