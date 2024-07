Cambio appalto mense scolastiche, sindacati chiedono incontro al Comune - Tuttoggi.info

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Perugia, Fisascat Cisl Umbria, Uiltucs Umbria Uil condividono l’enorme preoccupazione per lavoratori e lavoratrici impiegati nelle mense scolastiche del Comune di Gubbio e dei Comuni limitrofi, in relazione al cambio d’appalto che sta avvenendo in questi giorni (ditta uscente “Vivenda Spa” e subentrante “Althea Srl”), e chiedono di conoscere le modalità di gestione anche in relazione al personale.

Le tre sigle sindacali, unitariamente, avevano già effettuato una richiesta d’incontro sia all’amministrazione uscente che alla nuova giunta comunale, da poco insediata, senza ottenere nessuna risposta da parte del Comune.

Pertanto i sindacati sono tornati a chiedere urgentemente un incontro per un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti, affinché sia correttamente esperita la procedura di cambio di appalto e siano così attivate le garanzie in essa comprese, dando alle parti sociali il modo di definire nel merito tutti gli strumenti giuridici e contrattuali disponibili, orientati alla continuità e salvaguardia dei redditi e dell’occupazione.