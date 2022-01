Calze della Befana ai bimbi e panettoni al personale, Epifania "dolce" in Pediatria - Tuttoggi

La generosa donazione è arrivata da parte dell’attrice-regista Irene Antonucci, dell'associazione Amici di Spello e dello Studio 4 Fold

Delle calze della Befana contenenti materiale didattico (quaderni, penne e colori) per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Foligno e panettoni che saranno offerti al personale sanitario che lavorerà nella giornata dell’Epifania.

In questo consiste la donazione che l’attrice e regista Irene Antonucci ha effettuato ieri mattina (mercoledì 5 gennaio) insieme all’associazione Amici di Spello, rappresentata dal presidente Gianluca Insinga e dalla vice Stella Bertini, e allo Studio 4 Fold, con Marco Mezzenga.

da sx Stella Bertini, Marco Mezzenga, Beatrice Messini, Irene Antonucci e Gianluca Insinga

A riceverla è stata Beatrice Messini, responsabile della Pediatria dell’ospedale di Foligno, che ha detto: “Un grazie di cuore per la grande sensibilità a nome mio, di tutto il personale del reparto ma soprattutto dei bambini, che ci regaleranno un sorriso quando consegneremo loro i vostri meravigliosi doni”.

“Il miglior modo per iniziare l’anno è con amore. Un gesto che possa esser d’esempio. Dona ciò che desideri ricevere. Ed è questo l’augurio per quest’anno: amore e libertà di tornare a vivere con i nostri cari con serenità”, ha dichiarato Irene durante la donazione, frutto dell’incasso del suo spettacolo “DisUniti”, scritto e recitato insieme al regista Domenico Palmiero, andato in scena il 18 dicembre scorso al Teatro Subasio di Spello. La serata, patrocinata dal Comune, era stata organizzata proprio dall’associazione Amici di Spello e dallo Studio 4 Fold.