Calendimaggio, la magia delle scene di vita medievale GALLERY

La Nobilissima Parte de Sopra

La primavera come elemento di rinascita e di speranza. la Nobilissima Parte de Sopra ha portato in scena per le vie di Assisi la storia di un ricco mercante che, quando i suoi giorni stanno per finire, si accorge di aver vissuto una vita vuota, perché priva di amore. Sono il Calendimaggio e la primavera a fargli incontrare l’amore.

(foto Luigi Borrini/Nobilissima Parte de Sopra)

La Magnifica Parte de Sotto

L’Assisi medievale portata in scena dalla Magnifica Parte de Sotto è quella dei vicoli bui teatro di delitti e violenza. Ma anche quella dei conventi salvifici e delle botteghe operose. Con la donna protagonista della festa del Calendimaggio.

(foto Roberto Berti/Ente Calendimaggio di Assisi)