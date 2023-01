Calciomercato Perugia, preso Ekong | Le trattative delle ultime ore AGGIORNAMENTI

Scommessa per l'attacco, i movimenti riguardano ora il centrocampo | C'è tempo fino alle ore 20 di oggi

Come anticipato nella giornata di lunedì, è Emmanuel Ekong il giovane attaccante su cui il Perugia scommette per dare forza al reparto offensivo di Castori. Nella tarda mattinata di oggi, martedì, l’AC Perugia ha ufficializzato l’accordo con l’Empoli per il prestito con il ventenne nato in Italia da genitori nigeriani, con passaporto della Svezia, nazionale di cui indossa la maglia dell’Under 20.

Ekong nella stagione 2020-21 ha dato un contributo determinante alla conquista del Campionato con la Primavera dell’Empoli, ma in prima squadra ha avuto pochissime possibilità di scendere in campo in Serie A, dopo l’esordio contro la Salernitana.