Calciomercato Perugia, missione per l’attaccante last minute (e low cost)

Si prova per Ekong

Il profilo cercato è quello di un attaccante strutturato, giovane. Difficile trovarne in questo momento, a meno che non si tenti la scommessa con un calciatore delle formazioni Primavera più quotate.

Il Perugia, come conferma l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sta provando ad avere Emannuel Ekong, classe 2002, di origini nigeriane con passaporto svedese, protagonista dello scudetto dell’Empoli Primavera.

La trattativa per il prestito di Faticanti

A proposito di Primavera, il Perugia cerca di convincere la Roma a prolungare il prestito sino a giugno che i giallorossi erano disposti a concedere per Giacomo Faticanti. Per il capitano della formazione Primavera, che Mourinho ha fatto debuttare in prima squadra in Europa League, la Roma cerca minutaggio per fare esperienza. Il Perugia intende però investire almeno per un anno e mezzo sulla crescita del giovane centrocampista.

Capezzi ha firmato

Intanto, a rafforzare il centrocampo è arrivato oggi Leonardo Capezzi. Il centrocampista, arrivato dalla Salernitana, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione fino al 30 giugno 2025.

Classe 1995, Capezzi ha vestito le maglie di Fiorentina (con la quale ha esordito in Europa League), Varese, Crotone, Sampdoria, Empoli, Albacete e Salernitana. Realizzando in tutto 174 presenze e 5 reti. Con Crotone e Salernitana ha ottenuto due promozioni in Serie A, con i granata che avevano in panchina l’attuale tecnico del Grifo, Fabrizio Castori.

Ha giocato in varie nazionali giovanili azzurre, a partire dall’Under 16. Nel 2015 prende parte con l’Under 20, sotto la guida di Evani, al Torneo Quattro Nazioni. Esordisce con la Nazionale Under 21 il 2 giugno 2016, nella partita amichevole persa 1-0 contro la Francia.