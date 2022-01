Calciomercato Perugia, finale col botto: arriva anche Beghetto | Sfuma la punta

Dopo D'Urso, Giannitti regala ad Alvini anche l'esterno sinistro Andrea Beghetto, in prestito | Si prova con il Pisa anche per Marsura

Finale di calciomercato con il botto per il Perugia. Che dopo aver preso dal Cittadella il rifinitore Christian D’Urso, ha trovato l’accordo con il Pisa anche per l’esterno sinistro Andrea Beghetto, che in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Alessandria. Un calciatore mancino per la fascia sinistra, dove finora Alvini aveva solo l’opzione del destro Lisi.

Beghetto, figlio di Max, che a Perugia ha fatto grandi cose, arriva in Umbria con la formula del prestito fino a giugno.

Il ds Giannitti sta facendo anche un tentativo per avere dal Pisa l’attaccante Davide Marsura. Operazione che però, in questo caso, presuppone una triangolazione, con la cessione dell’attaccante esterno biancorosso Mirko Carretta. Sembra però essersi raffreddata la pista per il possibile approdo di Carretta alla Reggina, dove ha trovato finora poco spazio Marco Tumminello, che il Perugia ha chiesto in prestito all’Atalanta. La Reggina ha infatti trovato l’accordo per avere Lombardi dalla Lazio e questo chiude le porte all’affare Carretta, avvicinato anche all’Ascoli. Difficile che la situazione si possa sbloccare.

Dopo le cessioni, il mercato in entrata del Perugia, con il giovane attaccante Olivieri e oggi con gli arrivi di D’Urso e Beghetto, inizia ad offrire una rosa di maggior qualità per mister Alvini.

Aggiornamento ore 20.01 Si chiude il calciomercato del Perugia dopo i colpi, nel finale, di D’Urso e Beghetto, che seguono il prestito del giovane Olivieri. E’ saltato invece l’ultimo tentativo di portare ad Alvini un altro attaccante, con l’eventuale uscita di Carretta, che invece resta in biancorosso. Manneh va in prestito al Taranto (a cui il Perugia aveva chiesto il difensore Niccolò Chiorra, dell’Empoli); Righetti al Gubbio.

Nella prima parte del mercato il Perugia aveva ceduto alcuni dei protagonisti dello scorso campionato di B: Sounas (Catanzaro), Bianchimano (Viterbese), Murano (Avellino), mentre Vanbaleghem si è accasato in Belgio in B dopo aver rescisso con il perugia.