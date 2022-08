Calciomercato Grifo, ultime ore alla Giannitti (e Santopadre)

Per Di Carmine contratto fino al giugno 2023, con opzione per il 2024, quando andrà in scadenza l’accordo che lo lega alla Cremonese. Che lascia al Perugia anche Paolo Bartolomei, un jolly in mezzo al campo, dove in queste prime uscite la formazione di Castori è risultata carente di inventiva.

Sta per fare la strada inversa Christian Kouan, che ritroverà mister Alvini, ancora a secco di punti in serie A dopo le prime quattro giornate. Per far tornare i conti nel computo dei centrocampisti il Perugia ha chiesto il giovane talentuoso Tommaso Milanese, formatosi nell’Academy di Fabrizio Miccoli e fatto debuttare da Fonseca in Europa League con la maglia della Roma. Lo scorso anno in prestito ad Alessandria il centrocampista ha disputato una buona stagione. Dal 2017 è nel giro delle Nazionali giovanili. Un calciatore abile a giocare tra le linee, impiegato anche come mezzala o ala sinistra. A presidiare la fascia sinistra, dove Castori in queste prime giornate ha spostato spesso Dell’Orco, c’è ora anche Andrea Beghetto, il cui ritorno (in prestito dal Pisa) è stato ufficializzato martedì. E salutato con soddisfazione dalla piazza biancorossa, dopo le buone prestazioni nel finale dello scorso campionato, quando era arrivato in prestito da Alessandria.

Il 18enne terzino Samuele Angori, non riscattato dal Torino, viene dato in prestito alla Primavera dell’Empoli.

La sessione estiva del calciomercato, per il tesseramento di calciatori in Italia, si chiuderà alle 20 di giovedì 1° settembre.