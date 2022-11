Calcio, l'Italia si candida a ospitare Euro 2032. La lista degli undici stadi, fuori il Curi di Perugia - Tuttoggi

Gli stadi sarebbero undici tra cui il nuovo San Siro di Milano, l'Olimpico di Roma e il Maradona di Napoli ma non il Renato Curi di Perugia, sebbene nella sua storia abbia sempre portato fortuna agli Azzurri

Perso il treno per il Mondiale in Qatar, in scena da questa domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre negli otto stadi di Doha e altre quattro città dell’emirato del Vicino Oriente, l’Italia calcistica sogna di tornare protagonista non solo in campo, ma anche come l’organizzatrice di un’altra grande manifestazione. L’obiettivo della Federazione è il campionato europeo del 2032, ancora da assegnare e arrivato alla fase della raccolta delle candidature. L’Italia dunque c’è e a distanza di 32 anni sogna altre notti magiche come quelle del Mondiale del ’90.

Il torneo vinto all’epoca dalla Germania Ovest in finale contro l’Argentina, con l’Italia che arrivò terza battendo l’Inghilterra nella “finalina”, si svolse in un totale di dodici stadi, molti dei quali ristrutturati o costruiti per l’occasione. Il piano per il 2032 è quello di ridurre il numero a undici città e ai loro rispettivi stadi principali: Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze, Verona e Torino (a Italia ’90 c’era anche Udine).