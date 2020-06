Calcio, il ritorno: chi vincerà il campionato di serie A quest’anno - Tuttoggi

Dopo la ripartenza di maggio per merito della Bundesliga in Germania, il mese di giugno vede il ritorno alle attività agonistiche anche per altri Paesi, come Spagna, Inghilterra e Italia. Sarà la Liga a scendere in campo per prima, proponendo un calendario anomalo e ambizioso, visto che in pratica si giocherà tutti i giorni, a partire dall’11 giugno. Un campionato da decidere che vede il solito dualismo tra Barcellona e Real Madrid, che è ormai una costante, paragonabile a quella di Bundesliga con Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Il Liverpool potrebbe vincere la Premier League dopo 30 anni dall’ultima volta

In Premier invece il Liverpool ha accumulato un margine di punti che dovrebbe assicurargli in breve tempo la prima storica vittoria del nuovo campionato, visto che i Reds non vincevano dalla lontana stagione 1989-1990. Il vantaggio di ben 25 punti sul Manchester City di Pep Guardiola è qualcosa a cui non si assisteva da tempo, non solo in Premier League, ma in nessuno dei maggiori cinque campionati di calcio a livello europeo. C’è invece grande attesa per il ritorno della serie A, visto che eravamo rimasti a un punto cruciale della stagione, con la Juventus di Sarri ancora in vetta, ma con un margine molto risicato nei confronti della Lazio di Simone Inzaghi. Visti anche i risultati negli scontri diretti di campionato e di Supercoppa, sarà un finale di stagione coinvolgente e imprevedibile, dove anche l’Inter di Antonio Conte potrebbe tornare in partita, visto che deve recuperare una gara e viaggia con un gap di nove punti rispetto alla capolista e di otto lunghezze dalla seconda classificata. Un grande ritorno anche per il tema legato a 888 Scommesse sportive con quote e pronostici dedicati al campionato di serie A, dove ci sarà grande spettacolo e battaglia per i piazzamenti più importanti in testa così come in coda, per i turni che restano da giocare.

Inter, Roma e Atalanta per due posti in Champions League

Lotta anche per i piazzamenti in Europa, con Inter Atalanta e Roma a contendersi due posti su tre, mentre per il Napoli di Gennaro Gattuso, la possibilità di accedere alla prossima edizione di Champions League, sono davvero ridotte. Si punta quindi per un quinto posto, ma è un progetto ambizioso, anche perché il Napoli, pur avendo recuperato lunghezze dopo l’esonero di Ancelotti, viaggia a -6 dalla Roma e a -9 dall’Atalanta che però ha disputato una partita in meno, proprio come l’Inter. La classifica è ingarbugliata anche per la coda, dove Brescia e Spal appaiono staccate dal resto del gruppetto, composto invece da Lecce, Genoa, Sampdoria e Torino. Il campionato quindi riprende da queste posizioni, che si erano consolidate durante l’avvio del girone di ritorno. Tra le novità più significative di questa stagione, troviamo il Napoli fuori dalla lotta scudetto, cosa che non avveniva ormai da qualche stagione, visti i piazzamenti durante l’era Sarri e della stagione passata quando alla guida degli azzurri c’era Carlo Ancelotti. Una stagione che potrebbe regalare ancora emozioni e colpi di scena, sia per il campionato di serie A, ma anche per la Liga, dove sarà sfida a due, tra il redivivo Real Madrid e il Barcellona di Lionel Messi. Una stagione un po’ sottotono, quella spagnola, che però potrebbe ora risentire di un calendario anomalo come quello organizzato per la ripresa del campionato. Di certo non mancheranno emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati di sport e in particolare di calcio, che hanno salutato con apprezzamento il ritorno all’attività agonista, se pur a porte chiuse come misura di cautela per il pubblico.