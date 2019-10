Calcio a 5, l’Asd Futsal Ternana ancora corsara

share

Vince ancora la ASD Futsal Ternana, ancora in trasferta contro la Miriano calcio a 5. In una partita in cui i ragazzi in rossoverde hanno evidenziato una superiorità tecnica schiacciante ed una fase difensiva senza alcuna sbavatura.

Una superiorità già emersa nel primo tempo, che si è concluso con il punteggio di 3-0 per la Ternana con un gol di Capotosti, Introppico ed Eddy Giardini che ha anche aperto le marcature nella ripresa, chiuse, poi, da Costantini.

Alla fine grande soddisfazione di tutti i ragazzi in rossoverde, ma soprattutto del tecnico che si è detto particolarmente felice per la prestazione dei ragazzi che hanno attuato alla lettera quelle che erano le disposizioni tattiche dell’allenatore.

“Partita straordinaria dei miei ragazzi – ha affermato Pellegrini – su un campo difficile con una superficie del tutto nuova per noi. Nonostante tutto i ragazzi non hanno sbagliato alcuna mossa sia in chiave difensiva che di possesso lasciando ai locali un paio di conclusioni che non hanno impensierito il giovane portiere Fagotti. Purtroppo dobbiamo registrare diverse assenze, tra cui anche alcune di primissimo piano, ma i ragazzi ci stanno credendo e stanno regalandomi soddisfazioni a iosa. Insomma, siamo pronti per un campionato da protagonisti e questa sera la squadra l’ha dimostrato con autorevolezza”.

Da segnalare che per la partita contro il Miriano calcio a 5 Pellegrini non ha potuto disporre di Almadori, Paolucci, Daniele Giardini, Picotti, Persichetti, infortunati, e di Florio influenzato.

IL TABELLINO

Miriano Calcioma5-ASD Futsal Ternana 0-5

Miriano Calcio a 5 : Paciaroni, Gentili, Mazzoli, Coia, Venturini. A disp.: De Florio, Paciaroni R., Galletti, Colasanti, Fani, Venturini M., Mascherucci, Barchiesi, On Bogdan. All.: Paolo Pagnanelli

Futsal Ternana: Fagotti, Capotosti, E.Giardini, Costantini, Trapasso. A disp.: Canestrini, Bonelli, Introppico, Gubbiotti, Galletti, Cozzolino, Coppari, Piantoni. All.: Federico Pellegrini

Marcatori: Capotosti, Introppico, Eddy Giardini, 2 tempo : Eddy Giardini, Costantini

Arbitri: Alessio Nuccioni di Orvieto e Lorenzo Marcellini di Foligno.

Ammoniti: Roberto Fani (Miriano Calcio a 5).

share

Stampa