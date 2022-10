Calcio a 5 e Seven Cup, al via i campionati amatoriali Opes

Sport come valore sociale, le formazioni in lizza per rappresentare l'Umbria alle finali nazionali che si terranno in Emilia Romagna

Al via da lunedì 17 ottobre, sui vari campi di Perugia (Santa Sabina e Polisportiva Madonna Alta), con partite che si disputeranno anche a Bastia (presso il centro Bastia Borgo dell’Accademia Calcio Bastia) e al Circolo Sportivo di Ponterio di Todi le gare per il trofeo “Seven Cup 2023”, organizzato da Opes, il collaborazione con il Comitato Opes di Perugia.

In campo per la Seven Cup 2023

Diciassette le compagini che si contenderanno l’ambito trofeo quest’anno: Kinky team Pretola; le Bontà di nonno; Real Torchiagina; Valcavaliers di Valfabbrica; Tanto pe Kantè; Valore Immobiliare; Povero gabbiano; Atletico 0 energia; Sterling bridge; Bastiola ct; Dinamo Perugia Fc; Funny yo Fc; Bombers c7; Castel del Piano; Arancia meccanica; Isotopi V; Asd Doglio.