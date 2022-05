Cai Umbria, in 350 dai 3 a oltre 90 anni al raduno regionale di Verchiano

Oltre 350 soci delle 8 sezioni umbre hanno partecipato al raduno regionale del Club alpino dell’Umbria che si è svolto domenica scorsa, 22 maggio, sull’altopiano di Verchiano, organizzato dalla sezione di Foligno

Oltre 350 soci delle 8 sezioni umbre hanno partecipato al raduno regionale del Club alpino dell’Umbria che si è svolto domenica 22 maggio, sull’altopiano di Verchiano, organizzato dalla sezione di Foligno. Tre anni il più giovane tra i partecipanti, oltre novanta il “meno giovane”, perché, come spiega il presidente regionale Gianluca Angeli, la montagna è realmente per tutti, e a ciascuno offre spunti e occasioni per viverla secondo le proprie passioni e possibilità.

Una giornata che, come ha spiegato il presidente del Cai-Foligno, Marco Tombolesi, è stata vissuta all’insegna dell’amicizia e della comune passione per la montagna, nelle molteplici modalità in cui può essa si esplica. E così partecipanti si sono divisi e in 113 hanno effettuato l’escursione sui monti che coronano la Piana di Verchiano, un giro del Monte Marecchia, 10,50 kilometri con un dislivello di +450 metri, con partenza da Verchiano (784 m), in un’area di grande interesse ambientale e paesaggistico.