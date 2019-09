Cadute tutte le accuse verso la professoressa Esposito

Archiviate le accuse di truffa e le altre mosse nei confronti della professoressa Susanna Esposito, ex responsabile della clinica Pediatrica del Santa Maria della Misericordia di Perugia, Azienda con i cui ex vertici (che poi si sono dimessi per l’inchiesta Sanitopoli) aveva intrapreso un braccio di ferro.

In particolare, sulla base delle denunce fatte dagli ex manager ospedalieri, la professoressa era indagata per truffa, ipotizzando che si fosse assentata dal posto di lavoro senza motivo per svolgere attività extramoenia.

Il giudice Piercarlo Frabotta ha accolto integralmente la richiesta della Procura, disponendo il decreto di archiviazione nei confronti della professoressa, che da alcuni giorni ha preso servizio all’ospedale di Parma.

