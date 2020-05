Cade vicino torrente e rimane incastrata tra i rovi, paura per una 69enne - Tuttoggi

Brutta avventura, questa mattina intorno alle 10, per una 69enne ospite dell’Asp Muzi Betti di Città di Castello.

La donna, mentre passeggiava nel parco di pertinenza della struttura, è infatti caduta accidentalmente finendo nella folta vegetazione in prossimità del torrente Scatorbia, rimanendo incastrata tra i rovi.

Oltre al personale sanitario della Muzi Betti, sono prontamente intervenuti sul posto la Polizia municipale i vigili del fuoco tifernati, che hanno provveduto a liberare dagli arbusti la donna, poi trasportata dal 118 all’ospedale di Città di Castello per accertamenti.

La 69enne avrebbe riportato solo lievi ferite, grazie anche al provvidenziale intervento di personale sanitario, forze dell’ordine e pompieri che hanno scongiurato conseguenze peggiori.

Proprio la presidente dell’Asp Muzi Betti, Andreina Ciubini, ha colto l’occasione “per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in soccorso della donna e i sanitari dell’ospedale per le cure prestate. Grazie a tutti voi per questa bella operazione”.