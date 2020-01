Cade dalla carrozzina per colpa delle buche e si ferisce alla testa - Tuttoggi

La rovinosa caduta di una donna, costretta su una carrozzina, ripropone il problema delle buche sulle strade di Ponte San Giovanni.

Proprio a causa della strada dissestata la donna è caduta mentre era sulla sua carrozzina elettrica.

Prontamente è stata soccorsa dai passanti, che le hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del 118.

Nella caduta la donna ha battuto la testa in terra, procurandosi una ferita suturata poi con 3 punti dai sanitari.

La donna, nel denunciare la sua disavventura sui social, ringrazia le tante persone di Ponte San Giovanni che le hanno prestato soccorso, ma lamenta la scarsa manutenzione delle strade, che costituiscono un’insidia non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni e per i disabili costretti sulla carrozzina.