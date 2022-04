Cade da 7 metri, è morto l'operaio 60enne ferito a Corciano - Tuttoggi

Morto all'ospedale di Perugia l'operaio precipitato dal tetto di un capannone di Corciano nel pomeriggio di mercoledì mentre stava lavorando

Non ce l’ha fatta a sopravvivere ai gravissimi traumi riportati l’operaio caduto mercoledì da 7 metri di altezza. Il 60enne è infatti morto giovedì all’ospedale di Perugia dove era stato ricoverato in prognosi riservata.

Inizialmente, pur se gravissimo, era cosciente e sembrava non fosse in pericolo di vita, come comunicato ufficialmente anche dai carabinieri nella serata. Ma le lesioni ed i traumi subiti dall’uomo erano troppo importanti e nella giornata odierna è sopraggiunto purtroppo il decesso.