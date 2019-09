Cade con moto da enduro in una zona boschiva, 28enne soccorso dal Sasu

Incidente, nel pomeriggio odierno (sabato 28 settembre), intorno alle 16, per un 28enne motociclista perugino (G.M le sue iniziali). Il giovane si trovava con la sua due ruote da enduro in una zona boschiva, precisamente in località Valcaprara di Castiglione Altobrando, tra i Comuni di Gubbio e Perugia, quando è caduto ed è rimasto infortunato alla gamba sinistra.

Sul posto, alquanto impervio, sono arrivate due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) composte da tecnici ed un sanitario. I soccorritori hanno caricato il giovane sulla speciale barella portantina e, mediante tecniche alpinistiche, lo hanno trasportato fino all’autoambulanza del 118. L’intervento si è concluso in poco più di un’ora e mezza.

