Cade col parapendio sui Sibillini, 60enne soccorso in elicottero - Tuttoggi

Un sessantenne è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, dopo essere precipitato con il parapendio sui monti Sibillini

Un sessantenne è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, dopo essere precipitato con il parapendio sui monti Sibillini, al confine tra Umbria e Marche.

L’allarme è scattato intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia e di Arquata del Tronto, il personale del soccorso alpino e speleologico e del 118. L’uomo, di circa 60 anni, è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale di Ancona. Ha riportato vari traumi ma non sarebbe fortunatamente grave.