Caccia: segugio maremmano salvato dopo essere finito in un terrapieno - Tuttoggi.info

un segugio maremmano è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere precipitato in un dirupo di 7-8 metri durante una battuta di caccia al cinghiale a Cervara di Preci, tra Marche e Umbri.

I fatti sono accaduti in località Cervara, nel Comune di Preci, a confine tra le regioni di Marche ed Umbria, sabato 3 gennaio mattina intorno alle ore 11 durante una battuta di caccia al cinghiale. Il cane ha compiuto un salto in verticale di circa 7/8 metri finendo fortunatamente su un piccolo terrapieno.

La zona boscata era altamente impervia e molto impegnativa; raggiungibile esclusivamente a piedi dopo un lungo cammino nella fitta vegetazione. Utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) l’animale impaurito ma illeso è stato recuperato sano e salvo senza aver riportato alcuna ferita, e

riconsegnato legittimo proprietario.