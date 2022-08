Caccia, in Commissione ok alla preapertura “digitalizzata”

Regione, parere favorevole a maggioranza sul sistema della app conta tortore | Il 1° settembre si andrà a caccia

Via libera in Terza Commissione consiliare regionale sull’integrazione al Calendario venatorio, con l’introduzione della preapertura per la sola specie tortora al 1° settembre. La Terza Commissione consiliare, con 5 voti favorevoli della maggioranza e 2 astensioni della minoranza, ha espresso

parere favorevole, necessario per proseguire l’iter che renderà effettivo il provvedimento.

Una preapertura caratterizzata dalla app messa a punto dalla Regione per il sistema del controllo puntuale del carniere. Normative di carattere europeo ed altre dettate dalla legislazione nazionale, è stato spiegato dai tecnici, prevedono forti limitazioni rispetto al numero dei capi da abbattere.