Cacao e cioccolato: i benefici per la salute

share

0 shares Share

Tweet

Pin

La mattina di sabato 22 settembre si terrà, presso la sede dell’Università dei Sapori di Perugia, un workshop di aggiornamento organizzato dalla Società Internazionale del Cacao e Cioccolato in Medicina (ISCHOM) presieduta dal prof. Gian Carlo Di Renzo, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell’Università di Perugia, in collaborazione con la Choco Academy dell’Università dei Sapori di cui è responsabile il dr. Filippo Pinelli.

Interverranno esperti italiani e stranieri sul tema “Cacao e cioccolato: benefici per la salute”. L’obiettivo del workshop è quello di confrontare le conoscenze riguardo le proprietà del cacao e del cioccolato ed i relativi effetti sulla salute delle persone.

Quindi, il “cibo degli dei”, tra benessere e golosità, ha spinto ad invitare, all’Università dei Sapori di Perugia, alcuni tra i maggiori specialisti e “amanti” di cacao in Europa, con l’intento di realizzare una full immersion nella squisitezza del cioccolato parlando, al contempo, delle caratteristiche salutari di questo alimento, delle evidenze scientifiche disponibili oggi su questo argomento, degli aspetti controversi e di quelli ancora inesplorati. Si tratta di una carrellata su larga scala, partendo dalla iniziale curiosità sul cacao per uso medico, alle sue possibili applicazioni terapeutiche e le sue implicazioni legate al gusto e al piacere, fino al suo utilizzo come “cibo funzionale”, a scopo sia preventivo sia terapeutico. Non è affatto un caso che il cacao sia stato, da sempre, considerato il “cibo degli dei”, che sia stato utilizzato addirittura come “moneta” per l’acquisto di schiave e, in tempi più recenti, per le sua proprietà antiossidanti, come elisir di lunga vita.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa