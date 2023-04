Bussa di notte alle porte e chiede di entrare a gran voce, ubriaca terrorizza intero condominio - Tuttoggi.info

La 35enne era domiciliata all'interno dello stesso palazzo, la Polizia l'ha sanzionata per ubriachezza molesta

Con atteggiamenti molesti – in palese stato di ebbrezza – stava importunando le famiglie di un intero condominio, bussando più volte in diversi appartamenti e chiedendo perfino di entrare a gran voce.

E’ successo la notte scorsa a Città di Castello (non diremo dove per vari motivi), dove gli stessi condomini, alquanto spaventati, sono stati costretti a chiamare il 113 per cercare di fermare la donna, una 35enne di origini straniere.