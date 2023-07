Bussa con forza alla porta delle vicine tra urla e minacce, interviene Polizia in un condominio - Tuttoggi.info

Paura per due ragazze, spaventate dalla furia del vicino di casa, da tempo i rapporti con il vicino sarebbero tesi | La Polizia ha inserito l'episodio nel sistema Scudo e ha accertato l'eventuale possesso di armi dell'uomo

Un uomo che bussa con forza alla porta di ingresso, urlando, minacciando e spaventando due ragazze rimaste da sole in casa. E’ successo a Spoleto dove una donna, allertata proprio dalle terrorizzate figlie, ha subito allertato il 113.

Giunti sul posto gli agenti della Volante hanno però constatato come l’uomo – risultato essere il vicino di casa – si fosse già allontanato. I poliziotti hanno poi appreso dalle ragazze e dalla loro madre che, ormai da qualche tempo, i rapporti con il dirimpettaio si fossero incrinati per “motivi condominiali”.

Accertato l’assenza di una violenza fisica, evitando anche un’intervento dei sanitari, gli agenti hanno informato le donne delle loro facoltà di legge, invitandole a richiamare in caso di necessità.

Dopo aver verificato l’eventuale possesso di armi da parte del vicino, i poliziotti hanno effettuato un giro di perlustrazione dell’edificio e inserito l’episodio nell’applicativo Scudo, una sorta di banca dati in uso alle forze di Polizia, che “cataloga” tutti gli interventi del 113 con vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata sporta denuncia o querela. Qualora si ripeta un episodio simile all’interno dello stesso condominio questo potrebbe poi assumere anche rilievo penale.