Buoni spesa a Todi, scadenza domande il 9 dicembre - Tuttoggi

LA CONSOLAZIONE ETAB

Si segnala che è stata pubblicata l’ordinanza del Sindaco di Todi, N. 368 del 02/12/2020 avente per OGGETTO: “Approvazione disciplinare, avviso e modello di domanda per l’attuazione di misure urgenti di solidarietà di cui all’art.2 del d.l. 23/11/ 2020 n. 154”.

Sono stati approvati in particolare:

un disciplinare che regola la concessione dei buoni spesa; un avviso per assegnazione di buono alimentare. Disciplinare buoni spesa

Il disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658del 29/03/2020 e dell’art. 2 del D.L. n. 154 del 23/112020 che interviene per consentire al Comune l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, di generi di prima necessità e farmaci.

lL buono spesa è erogato una tantum e l’importo è determinato come segue:

Nuclei unipersonali € 100,00

Due persone€ 200,00

Tre persone€ 300,00

Il termine per presentare le domande è fino alla data del 09 Dicembre 2020 alle ore 13,00 secondo le modalità indicate nel disciplinare.

Sarà data priorità ai fini della concessione dei benefici nuclei familiari non percettori di forme di sostegno pubblico e a quelli che lo abbiano ricevuto nel 2020 per un importo inferiore ad euro 800 euro/mese.

I restanti nuclei familiari possono comunque accedere alle misure di sostegno previste dal presente disciplinare solo al termine delle erogazioni effettuate a coloro che non hanno forme pubbliche di sostegno del reddito, o con un sostegno inferiore a € 800,00 mensili.

I servizi sociali individuano i soggetti che, in base a quanto previsto dall’articolo 4, necessitano del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dal D.L. n. 154 del 23/11/2020

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E TITOLARI DIPARTITA IVA CON SEDE NEL COMUNE DI TODI A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PER LA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).

L’avviso è volto a sostenere:

le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio

titolari di Partita Iva con sede nel Comune di Todi.

CRITERI:

l’avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse disponibili assegnate con Decreto Legge del 23.11.2020 n.154 ai nuclei familiari in difficoltà economica dovuta all’applicazione delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria o delle persone in situazione di disagio economico accertato dai Servizi Sociali e ai titolari di Partita Iva con sede nel Comune di Todi la cui attività è stata gravemente compromessa dalle misure di contenimento adottate.

Il buono spesa sarà attribuito in via prioritaria:

a) ai titolari di Partita Iva con sede nel Comune di Todi la cui attività è stata gravemente compromessa dalle misure di contenimento adottate.

b) ai nuclei familiari che non godono di altre forme pubbliche di sostegno del reddito;

c) ai nuclei familiari che godono di altre forme pubbliche di sostegno del reddito inferiori a 800 euro mensili;

d) ai nuclei familiari le cui condizioni di disagio economico siano accertate dai servizi so

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Dal 02.12.2020 e fino al 09.12.2020 entro le ore 13,00.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali competenti dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09,00 alle 13,00 ai numeri: 0758956732 – 0758956735 – 0758956736.