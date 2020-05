'Buongiorno Ceramica', edizione straordinaria con una maratona digitale - Tuttoggi

Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con il Polo Museale della città, i maestri della ceramica e il mondo dell’associazionismo, ha aderito come di consuetudine al lungo weekend promosso dall’AICC, con il progetto Buongiorno Ceramica 2020 – Edizione straordinaria.

Il 16 e 17 maggio, a causa della situazione di emergenza sanitaria, la manifestazione avrà una speciale vetrina digitale e potrà essere seguita sia sulle pagine Facebook “Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni” che “Polo Museale Gualdo Tadino”, sia attraverso i media e la stampa in genere.

“Non abbiamo voluto rinunciare all’occasione di mettere in mostra le nostre migliori maestranze, – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – ed ecco allora che questo fine settimana sarà caratterizzato da focus video sulla ceramica, ritratti dei ceramisti al lavoro, immagini di backstage. Anche i più piccoli sono coinvolti, con una esperienza laboratoriale on-line dal titolo ‘Le mani in pasta’”. A condurre questo ultimo progetto l’Associazione culturale ‘La Compagnia di Re Artù’, che coinvolgerà bambini e famiglie in un divertente gioco. Basterà procurarsi dell’argilla.



L’Associazione Turistica Pro Tadino, invece, con un inedito lavoro video, offrirà un ritratto incentrato su tre capitoli: “Gualdo Tadino città della ceramica”, “Il Concorso Internazionale della ceramica”, “Promozione e valorizzazione della ceramica”, grazie alle preziose voci guida di Luciano Meccoli, Lucio Giombini, Nello Teodori, Barbara Amadori e Sara Baldelli.

L’Associazione culturale Rubboli, con la curatela di Marinella Caputo, presenta per la prima volta “Il Museo Opificio Rubboli su Wikipedia”, l’enciclopedia on-line libera, disponibile in oltre 290 lingue.

“Un’edizione multimediale – ha continuato l’Assessore allo Sviluppo economico Stefano Franceschini – che raggiungerà una vasta platea, grazie alle moderne tecnologie che possono essere vetrina e supporto per il nostro manufatturiero”. Ad arricchire il palinsesto due documentari che fotografano la straordinaria maestria degli artisti della città: “Gualdo Tadino. Magie oro e rubino” per la regia di Alvaro Palanga e Nadia Mascioli e, a cura di Filippo Rondelli, “Ceramica Vecchia Gualdo”.



Tante opere d’arte da ammirare nelle sezioni dedicate al “Selfie ceramico”, a cui hanno aderito realtà afferenti ai diversi settori di commercio, artigianato e artistico: atelier Ceramiche Gambucci, Ceramiche Tadinate Snc, Cinzia Garofoli, Ceramiche Dolci Fabrizio, Liliana Anastasi, Maurizio Tittarelli Rubboli, Narciso Ceramiche Srl, Passeri Ceramiche d’Arte, Ceramiche La Sovrana Snc e Ceramica Vecchia Gualdo Snc. “Una maratona digitale – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Barbara Bucari – che ha avuto un’alta adesione. Mi preme infatti ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro ricco contributo, mostrando quanto sapere, cultura e bellezza c’è nelle sapienti mani del nostro artigianato artistico”.