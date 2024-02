"Buon compleanno Rotary", sabato concerto gratuito a Foligno - Tuttoggi.info

L’evento musicale “Buon Compleanno Rotary” si svolgerà sabato 24 febbraio alle ore 18 all'Oratorio del Crocifisso

Il Rotary Club di Foligno prosegue il suo ricco calendario di iniziative di prestigio rivolte alla città, invitando la cittadinanza a partecipare gratuitamente al gran Concerto della Schola Cantorum Sancta Cecilia di Foligno diretta dal maestro Antonio Barbi.

L’evento musicale “Buon Compleanno Rotary” si svolgerà sabato 24 febbraio alle ore 18 ed avrà luogo nella suggestiva cornice del meraviglioso Oratorio del Crocifisso, uno dei contenitori culturali più belli di Foligno, tempio dell’arte barocca, lungo la centralissima via Gramsci a ridosso di Palazzo Candiotti e dell’auditorium San Domenico.

Un appuntamento fortemente voluto dai rotariani folignati per celebrare al meglio il 119° Anniversario della fondazione del Rotary International nel 1905. Si ringrazia per il patrocinio il Comune di Foligno e per la collaborazione gli Amici della Musica di Foligno.

Saranno eseguiti, tra gli altri, brani di Mozart, Puccini e Chopin, al pianoforte Luca Agneletti e Antonio Barbi; tenori Pierluigi Simoni e Luca Soli; direttore Antonio Barbi.