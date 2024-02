Bulli si diventa: "Il bellismo come antidoto al bullismo" - Tuttoggi.info

Il progetto è stato ideato e promosso per sensibilizzare e formare i ragazzi delle scuole primarie di Marsciano al contrasto a qualsiasi forma di prevaricazione e violenza

Presso il Teatro Concordia di Marsciano, in occasione degli eventi collegati alla Giornata Mondiale contro il Bullismo e Cyberbullismo, si è svolta l’iniziativa che ha visto partecipare ragazzi e genitori. Il progetto, promosso dall’Associazione culturale “Unione per il Territorio” di Marsciano in collaborazione con l’Associazione Libertas Margot, è stato ideato e promosso per sensibilizzare e formare i ragazzi delle scuole primarie di Marsciano al contrasto a qualsiasi forma di prevaricazione e violenza.L’appuntamento si è sviluppato in vari incontri e hanno aderito le scuole primarie E.M. Ferri di Ammeto 2° circolo; 4°/5° Ammeto; S.Valentino della Collina; Fratta Todina; Papiano; Schiavo; Monte Castello di Vibio; S.P. IV Novembre 1° circolo di Marsciano; 5° Marsciano; 5° Spina; 5° Cerqueto.Durante la serata i giovani hanno mostrato dei disegni che rappresentavano il frutto del lavoro svolto. Roberta Cucina, vicepresidente dell’Associazione Uniti per il Territorio, dopo aver portato i saluti della presidente Silvia Montecucco, ha saputo sapientemente coinvolgere i ragazzi nel commento e nelle spiegazioni degli elaborati. I risultati sono andati ben oltre le aspettative; infatti i giovani ragazzi hanno saputo cogliere gli aspetti piu’ importanti del fenomeno in questione, hanno saputo cogliere, enfatizzatare e ribadire l’importanza del gruppo rispetto al comportamento del singolo, hanno saputo prendere coscienza dell’importanza delle parole e dei comportamenti, tanto che hanno richiamato la parola “Bellismo” per contrastare il “Bullismo”. Bellismo inteso come l’utilizzo di parole gentili e comportamenti rispettosi in contrapposizione ai modi tipici del bullo.Roberta Cucina ha ringraziato anche i soci di Libertas Margot presenti; Roberto Carlotti, Martino Gasponi, Emanuele Florindi, Daria, Agostino Marotti e Massimo Pici ed è stato anche utile occasione per parlare del corretto utilizzo dei social.