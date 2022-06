Budapest Festival Orchestra, con Iván Fischer l’inaugurazione in piazza Duomo

Budapest Festival Orchestra in residenza: con Iván Fischer l’inaugurazione in Piazza Duomo, concerti di mezzogiorno e da camera

Torna a Spoleto la Budapest Festival Orchestra: la residenza si apre venerdì 24 giugno alle ore 19:30 con il grande concerto inaugurale in Piazza Duomo diretto da Iván Fischer e continua fino a domenica 26 giugno con tre concerti di mezzogiorno e due pomeridiani al Teatro Caio Melisso. I musicisti della Budapest Festival Orchestra hanno in serbo ancora un’esibizione speciale per Spoleto, da scoprire in Piazza del Mercato sabato 25 e domenica 26 giugno alle ore 22.

L’oratorio di Philip Glass The Passion of Ramakrishna, eseguito per la prima volta in Europa, apre il concerto e inaugura il Festival: una produzione di grande dimensione e di grande impatto a cui partecipano 85 musicisti dell’Orchestra di Budapest e 80 coristi dell’Accademia di Santa Cecilia, seconda compagine in residenza al Festival.