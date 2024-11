Buche e marciapiedi danneggiati a San Giovanni: il Comune di Terni approva atto di indirizzo - Tuttoggi.info

Il Consiglio comunale di Terni, nelle scorse settimane, ha approvato l’atto di indirizzo “Interventi di sistemazione delle strade di San Giovanni Basso e vie limitrofe (via Pastrengo, via Montanara, via Di Vittorio, via Viallafranca, via Prati)”.

A presentarlo, in aula, Mirko Presciuttini, Andrea Sterlini e Agnese Passoni, consiglieri di Alternativa Popolare.

Il sopralluogo

Il 3 ottobre scorso, in seguito alla richiesta di alcuni residenti di San Giovanni Basso, la Prima Commissione, alla presenza dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Terni, Marco Iapadre, ha effettuato un sopralluogo. Le problematiche rappresentate dai residenti nella lettera inviata agli Uffici del Comune sono state confermate; riguardano, in particolare, lunghi tratti di marciapiede danneggiati dalle radici di alberi ad alto fusto, che hanno causato il sollevamento di cordoli e rottura dell’asfalto.

Le piante, inoltre, ostacolerebbero la visibilità, soprattutto nelle ore notturne, rappresentando, insieme alle buche, elementi di rischio per i conducenti e per i pedoni.

L’atto di indirizzo

Con l’atto di indirizzo i consiglieri di Alternativa Popolare hanno impegnato il sindaco e la Giunta a provvedere, attraverso gli uffici competenti, “agli interventi meno onerosi con i macchinari recentemente acquistati per le attività di manutenzione stradale”, e “a procedere a una puntuale analisi delle altre problematiche, la cui natura richiede interventi di maggiore impatto e maggiore impegno economico, al fine di individuare le possibili soluzioni e quantificare i relativi costi, con specifico riferimento ai danni dei marciapiedi”.