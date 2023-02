Bruno Barbieri gira a Todi "4 Hotel", quattro giorni di riprese in città e campagna - Tuttoggi

"4 Hotel", è il noto programma televisivo in onda in prima serata su Sky Uno e Now e su Tv8 con conduttore lo chef pluristellato Barbieri.

Grande soddisfazione a Todi alla notizia che la città sarà protagonista di una puntata della nuova stagione di “4 Hotel”, il noto programma televisivo in onda in prima serata su Sky Uno e Now e su Tv8 con conduttore lo chef pluristellato Bruno Barbieri.

Le troupe, in Umbria dallo scorso fine settimana, hanno girato nelle giornate di mercoledì e giovedì nel territorio tuderte. Categoria delle strutture protagoniste sono state nell’occasione le residenze d’epoca, con la città di Jacopone rappresentata magnificamente dal Relais Todini, collocato in uno dei luoghi più belli della regione, da dove si gode un panorama mozzafiato a 360 gradi e un affaccio straordinario su Todi.