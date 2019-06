Bruciano decine di rotoballe in un campo, vigili del fuoco evitano il peggio

share

Decine di rotoballe di paglia in fiamme in un campo di Selci Lama (San Giustino). Sul posto, intorno alle 10.50 di questa mattina (mercoledì 19 giugno) sono intervenuti, con due mezzi, i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello. Quest’ultimi hanno domato il rogo prima che potesse estendersi pericolosamente. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’incendio. Non si esclude l’origine dolosa, forse la più probabile.

share

Stampa