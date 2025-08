Briccialdi, parlano i vertici "Sostenere l'istituto" - Tuttoggi.info

Tuttoggi.info aveva già anticipato ieri, 31 luglio, che a breve i vertici dell’istituto di alta formazione Briccialdi avrebbero parlato a breve e proprio oggi, primo agosto, tramite una nota, Dario Guardalben, Presidente conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni e Roberto Antonello, Direttore conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni, sono intervenuti sul dibattito riguardo i finanziamenti al Conservatorio di Terni. I toni sono molto pacati ed è evidente la volontà di non voler entrare a gamba tesa in una polemica politica che certo non può interessare un istituto di alta formazione come il conservatorio ternano, ma il messaggio, tra le righe, sembra chiaro.

Briccialdi, parlano i vertici “Sostenere l’istituto”

“Il Conservatorio esprime la propria gratitudine verso tutti, chi per il già fatto, chi per quel che sta facendo, e la dimostra intensificando la propria missione di polo formativo e culturale, aggregatore di eccellenze sul piano provinciale, regionale e interregionale – si legge nella nota – Perciò si auspica e si chiede che, superate le pur naturali schermaglie politiche, si guardi al possibile consolidamento e sviluppo del sistema della formazione terziaria, l’università e le tre istituzioni afam dell’Umbria. Suggeriamo – a chi ha la sensibilità per capirne le formidabili ricadute – l’elaborazione di un piano per il sostegno alla formazione superiore umbra: si può fare ed è compatibile con la legislazione vigente”.