Bretella via Urbinati-Santa Maria Maddalena, Salvati: "Al più presto la ripresa dei lavori" - Tuttoggi

Costi complessivi per oltre 3 milioni

“In sostanza – ha dichiarato l’assessore – i nostri uffici hanno definito le procedure per la ripresa dei lavori che saranno affidati a breve: stante la situazione determinatasi con le ditte precedentemente incaricate, l’Amministrazione comunale è obbligata ad avviare nuove procedure ordinarie di appalto”. “Questo, ovviamente, dopo aver definito di nuovo la programmazione delle opere e della spesa occorrente, e dopo aver rivisto e aggiornato il relativo progetto delle opere di completamento, con i nuovi costi dei lavori, anche in considerazione degli aumenti degli ultimi mesi”. “I costi complessivi sono stati fissati nel nuovo piano finanziario tecnico economico in euro 3.113.316,56”.

Intervento diviso in due lotti

L’intervento, poi, è stato suddiviso in due lotti. Per il primo lotto, un importo di 1.926.490 euro, è stato anche approvato il progetto esecutivo, con la relativa copertura finanziaria. Il secondo lotto, invece, sarà appaltato in continuità, e la copertura finanziaria sarà garantita con un mutuo nel prossimo piano delle opere pubbliche.

I lavori, dunque, ripartiranno con le opere del primo lotto, che comprendono: il completamento della rotatoria di Via Urbinati; la messa in sicurezza dei fronti di scavo est ed ovest della bretella; la realizzazione di opere di contenimento e del ponte stradale per consentire l’accesso alla lottizzazione residenziale di via Villa Fongoli; la sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione; le opere accessorie e funzionali.

Nel secondo lotto, infine, sono compresi: gli interventi sulla rotatoria di Santa Maria Maddalena; i diaframmi lato rotatoria di Santa Maria Maddalena; le cordolature sui diaframmi; la pavimentazione stradale della bretella; i rivestimenti dei diaframmi; lo smaltimento delle acque meteoriche.