Bretella dei Perugini chiusa da un anno "Asse strategico ma tutto tace" - Tuttoggi

La bretella era stata infatti pensata come una strada alternativa, resa possibile grazie all’intervento di una serie di imprese (Barbetti, Colacem, Cereria Artigiana, Colmef, CVR, S.I.A.M.I. e Autotrasporti Mori) per 200 mila euro, semplificando il sistema di trasporto ed evitando disagi, pericoli e danni alla pubblica incolumità. Nel protocollo firmato da amministrazione e aziende nel maggio 2021 si dice che, alla fine dell’operazione, sarebbe stata valutata la possibilità di completare l’intervento, visto che la bretella si era comunque deteriorata, anche se questo non è mai avvenuto.

Pochi giorni fa è stata depositata anche un’interpellanza della Lega Gubbio, in cui i consiglieri Michele Carini e Sabina Venturi chiedono “se c’è l’interesse nel completare la Bretella e in che modo l’amministrazione intende restituire alla cittadinanza questo asse viario strategico per la città, soprattutto per snellire il traffico nella parallela Via Beniamino Ubaldi. Il completamento della strada è di competenza comunale, pertanto servirebbe un’amministrazione propositiva e pragmatica e non attendista ed in affanno nel chiudere le partite che contano”.