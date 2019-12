Foligno, sgominata la banda dei “topi d’appartamento”

Gli uomini del comandante Alessandro Pericoli Ridolfini hanno messo fine alle scorribande di un gruppo di ladri che, negli ultimi giorni, stavano terrorizzando le ferie natalizie dei comprensorio con furti a Foligno, Trevi e Spello.

Ieri le manette, dopo una lunga operazione che ha visto i carabinieri impegnati anche in pedinamenti.

Gli arrestati

I due arrestati sono due uomini, un 27enne ungherese senza fissa dimora e un 33enne serbo con residenza a Roma. Si teme però che possano essere gli esponenti di una banda più ampia, proveniente da fuori regione e interessata all’Umbria, soprattutto in questo periodo natalizio dove in casa è possibile trovare tredicesime e regali.

Diverse le case prese di mira, le ultime a Trevi, dove però i carabinieri li hanno colti in flagranza.

Il sindaco ringrazia

Il sindaco Bernardino Sperandio esprime soddisfazione e gratitudine per la tempestiva operazione dei carabinieri di Trevi che – in tandem con la compagnia di Foligno – hanno catturato in flagranza di reato i due ladri che da giorni imperversavano nel trevano.

“Le indagini hanno condotto all’arresto dei malviventi nella serata di ieri domenica 22 dicembre pare proprio mentre erano intenti a saccheggiare un’abitazione nella frazione di Matigge. Sembra che la banda fosse composta da due ladri “pendolari” provenienti da Roma che si spostavano sistematicamente in Umbria per fare bottino. Il lavoro dei militari dell’arma prosegue nella vigilanza del territorio e per il recupero della refurtiva”.