Botti di Capodanno irrinunciabili. Ironia social, nessuno in ospedale

Diverse segnalazioni social di persone che non hanno rispettato l'ordinanza

L’ordinanza anti botti di Capodanno c’era, ma non molti ne hanno tenuto in considerazione. Sui social infatti è fiorita l’ironia, tante foto che dimostravano come a mezzanotte l’orizzonte folignate fosse pieno di fuochi d’artificio, tanto che lo stesso sindaco Stefano Zuccarini, dal suo profilo personale, ha scritto: “Ste ordinanze anti botti so soddisfazioni grosse però“.

Per fortuna però nessuna conseguenza sulla salute. Nessuna segnalazione dal pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno.

“Notte del 31 tranquilla – dichiara il direttore dr. Giuseppe Calabrò – nessun incidente da scoppio di petardi o fuochi. La cittadinanza ha rispettato le regole“.