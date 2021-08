Bottega Azzura e Associazione GliamicidiCate insieme per solidarietà con dolici e biscotti - Tuttoggi

Il 13 e 14 agosto alle Logge dei Tiratori di Gubbio verrà allestito uno stand per la vendita di dolci e biscotti realizzati per l'occasione

Due realtà del territorio eugubino unite per crescere insieme. La Coop. Sociale La Bottega Azzura e l’Associazione GliamicidiCate, danno appuntamento per una dolcissima iniziativa. Venerdì 13 e sabato 14 agosto alle Logge dei Tiratori di Gubbio verrà allestito uno stand per la vendita di dolci e biscotti realizzati dai ragazzi de La Bottega Azzurra.

L’intero ricavato sarà devoluto alle due associazioni.

La Bottega Azzurra è una cooperativa sociale eugubina nata per aiutare ragazzi e ragazze con disabilità di vario genere ad interagire e integrarsi soprattutto nel mondo del lavoro e attivata grazie al progetto “Il tempo della vita”, finanziato dalla raccolta fondi promossa dall’associazione “I bambini delle Fate spa impresa sociale” che vede il coinvolgimento costante degli imprenditori del territorio e la partnership dell’associazione eugubina La Crisalide.

GliamicidiCate è un’associazione giovanissima, nata il 19 marzo 2019, a Gubbio, per essere vicina a Caterina, una bambina di 10 anni affetta da SMA. L’idea di creare un’associazione è nata da un gruppo di amici, che conoscendo le difficoltà quotidiane che Caterina e la sua famiglia devono affrontare, in maniera del tutto spontanea, ha voluto mettere insieme le proprie forze e le proprie energie per creare un’associazione aperta a tutti e che ha come unico scopo “il supporto” a Caterina e la sua famiglia.

Si potrà trovare lo stand dalle ore 17.00 alle 24.00 di venerdì 13 agosto e dalle ore 10.00 alle 24.00 di sabato 14 agosto, a Gubbio, in Piazza Quaranta Martiri, presso le Logge dei Tiratori.