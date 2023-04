Botte nel locale, il questore lo vieta a 7 ragazzi per due anni

Arrivano i Daspo della polizia dopo i fatti del 22 gennaio nei confronti di ragazzi tra 19 e 30 anni

Non potranno entrare né avvicinarsi al locale pubblico dove si erano affrontati, con calci e pugni. La polizia di Stato di Perugia ha emesso 7 provvedimenti di DASPO “WILLY” nei confronti di altrettanti ragazzi – di età compresa tra i 19 e i 30 anni – i quali lo scorso 22 gennaio, in un esercizio di pubblico spettacolo a Perugia, si erano resi protagonisti di gravi disordini che avevano costretto il personale addetto alla sicurezza del locale ad evacuarlo, con seri rischi per la sicurezza degli avventori presenti.

In particolare, la misura di prevenzione personale è scaturita dall’attività di accertamento svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Perugia che, in considerazione della gravità dell’episodio, della modalità con le quali è avvenuto e dell’allarme sociale creato nei confronti degli avventori del locale pubblico – notoriamente frequentato da ragazzi e da famiglie – ha ritenuto la condotta tenuta dai sette ragazzi – 5 cittadini italiani e 2 cittadini stranieri – tali da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.