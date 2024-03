Botte da orbi fuori dal bar, un ferito | E' la terza rissa in due mesi - Tuttoggi.info

Triste primato ad Umbertide dove da gennaio sono già tre gli episodi simili, peraltro avvenuti tutti nella stessa zona

Botte da orbi in pieno giorno, ieri pomeriggio (2 marzo), in via Roma, ad Umbertide, dove nel giro di due mesi sono già avvenute ben tre risse, tutte avvenute nel raggio di appena un km.

A passare dalle parole alle mani, prima all’interno di un bar e poi appena fuori, sarebbero stati due 30enni di origine magrebina, sembrerebbe per futili motivi. Uno dei protagonisti ha avuto la peggio ed è stato trasportato all’ospedale dal 118. Da quanto emerso avrebbe riportato una brutta ferita alla testa (provocata da un corpo contundente, sembrerebbe una chiave) e una frattura al naso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri tra lo sconcerto generale.

Come detto non è la prima volta che Umbertide diventa ring per le risse da strada. Lo scorso gennaio, sempre all’esterno di un locale – a causa di qualche parole di troppo – un uomo di origine marocchina era stato aggredito a pugni da più persone (un gruppo di albanesi), rimanendo ferito con un colpo di arma da taglio.

Sempre a gennaio, in via Garibaldi – all’altezza della stazione ferroviaria – altri violenti tafferugli erano scoppiati tra un italiano e alcuni giovanissimi (per lo più 20enni). In quell’occasione c’era stato ben più di un ferito. Inutile dire che la situazione sta preoccupando e non poco residenti e cittadini.