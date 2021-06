Botte a Fontivegge, Pastorelli pubblica i video: faremo la nostra parte

Le immagini dell'aggressione tra stranieri riprese da alcuni residenti | L'assessore: modificare il regolamento commercio aree pubbliche

Botte tra stranieri a Fontivegge, l’assessore Clara Pastorelli posta i video e scrive: “Faremo la nostra parte perché questo non accada più”.

Nel filmato si vede un gruppo di giovani che, sotto i portici dei palazzi di via del Macello, prende a calci e pugni un altro straniero, che una volta a terra viene poi trascinato via.

VIDEO

“É giunta l’ora – scrive l’assessore Pastorelli – per la modifica e all’adeguamento del Regolamento del commercio su aree pubbliche (DCC 160 del 12/12/2016) e del Regolamento per la concessione in uso dei beni demaniali siti nel centro storico destinati ad attività commerciali, artigianali e produttive (DCC 38 dell/8/3/2010)”.