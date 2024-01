Boschi di Cesi covo di spacciatori, blitz dei carabinieri | Foto e video - Tuttoggi.info

Gli spacciatori sono riusciti a fuggire ma i carabinieri hanno sequestrato 235 grammi di hashish e 4 cellulari

Bltiz dei carabinieri nei boschi intorno a Cesi per “stanare” gli spacciatori che vi si rifugiano. Nella mattinata di venerdì, infatti, 30 militari di vari reparti della Compagnia Carabinieri di Terni, unitamente a personale dei Nuclei Carabinieri Forestale di Terni e Stroncone ed a due unità cinofile dei Nuclei Carabinieri di Pesaro e Roma-Ponte Galeria, hanno perlustrato una vasta area boschiva, ubicata nei pressi del centro abitato di Cesi, caratterizzata dalla presenza di alcune abitazioni abbandonate, utilizzate come rifugio da soggetti dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività i militari, pur non avendo individuato la presenza di persone, verosimilmente allontanatesi appena percepita la presenza dei Carabinieri, hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 2 involucri in cellophane contenenti complessivamente 235 grammi circa di hashish, 4 telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi. Il rinvenimento delle sostanze è stato agevolato dall’intervento del cane antidroga K9; inoltre sono stati individuati e smantellati due bivacchi realizzati in maniera rudimentale tra la boscaglia ed utilizzati dagli spacciatori per nascondersi dalle Forze di Polizia.

L’intervento odierno ha preso spunto dalle numerose segnalazioni pervenute, nei giorni scorsi, dai residenti della zona, inerenti una presunta attività di spaccio da parte di soggetti extracomunitari nascosti all’interno della boscaglia, con continuo via vai, nell’intero arco giornaliero, degli acquirenti. Analoghe iniziative verranno ripetute nelle prossime settimane dai Carabinieri di Terni anche in altre zone del territorio dove sono state segnalate attività di spaccio con modalità analoghe.