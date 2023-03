Borse di studio “Luigi Sargentini”, pubblicato il bando per l’anno 2022/2023

Pubblicato dal Comune di Marsciano il bando per l’assegnazione di 10 borse di studio. Scadenza presentazione domande, il 14 aprile 2023

Pubblicato dal Comune di Marsciano il bando per l’assegnazione di 10 borse di studio universitarie, per l’anno accademico 2022/2023, intitolate al “Maestro Luigi Sargentini”. Le domande devono essere presentate entro le ore 13.00 del 14 aprile 2023. Le borse di studio sono state istituite, per dare attuazione alla volontà testamentaria del maestro Sargentini, a partire dall’anno scolastico 1999/2000.

L’importo di ciascuna ammonta a 700 euro annuali, da assegnare a studenti meritevoli, residenti nel comune di Marsciano, iscritti ad un corso di laurea universitaria o ad un corso di laurea specialistica nell’anno accademico 2022/2023. I richiedenti devono essere in possesso di una certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per il diritto allo studio universitario, in corso di validità, non superiore a € 24.335,11.