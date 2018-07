Bomba da 100 kg vicino alla stazione di Cesi, scatta l’evacuazione

Una bomba da 100 kg rinvenuta nei pressi della stazione di Cesi, a Terni, fa scattare l’evacuazione della popolazione nel raggio di 400 metri. Il rinvenimento è avvenuto durante i lavori di scavo in un cantiere nella zona di strada della Ferrovia, tra Borgo Rivo e Gabelletta. L’ordigno risalirebbe alla Seconda guerra mondiale.

Subito dopo la scoperta è stata disposta l’evacuazione della popolazione nella zona, per un raggio di 400 metri dalla bomba. Sul posto sono presenti polizia, municipale, volontari della protezione civile ed è in arrivo l’Esercito per stabilire come procedere.

(foto di repertorio)

