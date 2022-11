Bomba Orvieto, case evacuate e autostrada chiusa: via al disinnesco | Foto - Tuttoggi

Evacuazione svolta senza problemi, in campo 150 volontari di protezione civile: via alle operazioni di disinnesco | Aggiornamenti

Sono iniziate alle 8.07 le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo inesplosa da 500 libbre trovata sul greto del fiume Paglia a Ciconia di Orvieto. Si è infatti conclusa l’evacuazione della popolazione interessata, mentre alle 7 era già stata chiusa l’autostrada A1 tra Orte e Valdichiana, seguita dallo stop ai treni sia sulla linea lenta che veloce dalle ore 8.05.

Ad eseguire il disinnesco della bomba sarà il Reparto Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito di Castel Maggiore. L’ordigno verrà quindi trasferito e poi fatto brillare: la prima parte delle operazioni dovrebbero concludersi entro le 11, dando poi il via libera al ritorno alla normalità per trasporti e popolazione. Sono stimate 3 ore necessarie per il disinnesco ed altrettante per il brillamento.