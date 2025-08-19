Bomba d'acqua sul Perugino, deviato anche il traffico sul Raccordo - Tuttoggi.info

Una bomba d’acqua è caduta a metà pomeriggio di oggi, martedì, su Perugia e sul comprensorio, con allagamenti e disagi per alberi caduti.

Sul Raccordo Perugia-Bettolle è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Bettolle/Firenze, tra gli svincoli di Olmo e Corciano, a causa di alberi caduti in carreggiata in seguito al maltempo. Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

Anas ricorda che per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.