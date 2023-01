Bollette a nome dell'assistito | Denunciata ex badante

La 45enne era già nota alle forze dell’ordine

Gli agenti, a quel punto, hanno approfondito la vicenda esaminando il contratto di attivazione della fornitura di gas e realizzando accertamenti in merito all’appartamento servito da tale fornitura. Ciò ha condotto gli investigatori ad una 45enne – già nota alla Polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti – che nei mesi precedenti alla sottoscrizione del contratto, era entrata in contatto con l’anziano, fornendogli per un breve periodo assistenza domestica. Proprio in tale frangente, con ogni probabilità, la donna era dunque riuscita a procurarsi una copia o una fotografia della carta di identità della vittima. Pertanto, ultimati gli accertamenti del caso, gli operatori del Commissariato hanno deferito la 45enne all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa aggravata e sostituzione di persona.